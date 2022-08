Total War: Warhammer 3 Champions of Chaos: video mostra in azione Valkia la Sanguinaria

Creative Assembly ha pubblicato un nuovo video di Total War: Warhammer 3 Champions of Chaos, il primo DLC maggiore di Total War: Warhammer 3, per mostrare in azione Valkia la Sanguinaria, il nuovo lord leggendario di Khorne.

Il filmato mostra del gameplay puro, ossia i poteri e le abilità di questo spietato personaggio, che viene così descritto:

La consorte di Khorne in persona, Valkia la Sanguinaria, discende dal cielo per massacrare le genti nel nome del Dio del Sangue. Valkia usa una variante di Massacro di Khorne, con ricompense più adatte ai bisogni della Regina del Massacro. La sua fazione ottiene anche bonus di movimento durante la campagna dopo una vittoria in battaglia.

Gli altri tre lord leggendari aggiunti dal DLC sono Festus il Signore delle Sanguisughe della fazione Nurgle, Azazel, Principe della Dannazione, della fazione Slaanesh e Vilitch il Deforme della fazione Tzeentch.

I quattro nuovi lord saranno utilizzabili sia nella campagna Regno del Caos, sia in quella Imperi Immortali, ma non interagiranno con la storia di Ursun nella prima delle due. Avranno quindi obiettivi propri da perseguire e alcune dinamiche di gioco saranno peculiari.

Oltre ai quattro lord, il DLC aggiunge più di cinquanta nuove unità. Se vi interessa saperne di più, leggete la nostra recensione di Total War: Warhammer 3.