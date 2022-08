Call of Duty: Black Ops 4: mega fuga di notizie svela la modalità Carriera cancellata

Un'enorme fuga di notizie ha svelato i dettagli della modalità Carriera di Call of Duty: Black Ops 4, cancellata in corso di sviluppo. Insomma, dopo quattro anni, si è scoperto cosa è stato tolto dal gioco prima del lancio.

La modalità Carriera era pensata come un'esperienza 2v2 online e strutturata come una vera e propria campagna. Le informazioni sono emerse da una tonnellata di documenti finiti online, tra i quali dei powerpoint interni, delle immagini concettuali e la descrizione dettagliata di ogni missione.

I giocatori avrebbero avuto l'obiettivo di gareggiare con l'altra coppia. Chiunque avesse vinto avrebbe influenzato il proseguo della sessione di gioco. L'ambientazione era quella dell'"Anno del Caos", evento successivo ai fatti raccontati da Call of Duty: Black Ops 3. Il mondo è sopravvissuto a stento a un pandemia e a diversi disastri causati dai mutamenti climatici. Le risorse sono diminuite. Le coppie di giocatori avrebbero dovuto scegliere una fazione per poi combattere contro la CPU per completare i loro obiettivi prima della squadra rivale. Oltre alle sezioni PvE, erano previste anche delle aree PvP, con meccaniche Blackout, che prevedevano il respawn nella base più vicina all'azione in caso di morte.

La modalità Carriera sarebbe stata legata alla progressione del giocatore e prevedeva un sistema di stagioni, ognuna delle quali con nuove missioni da completare.

Quattro missioni erano quasi complete, tutte con obiettivi tipici della serie Call of Duty, come far saltare un convoglio o violare e poi difendere dei terminali.

Perché la modalità Carriera è stata cancellata? Stando alla gola profonda della fuga di notizie, per problemi tecnici e perché il loop complessivo del gameplay era troppo ripetitivo, oltre che per il rinvio di un mese.

Alla fine, quindi, il team di sviluppo ha scelto di eliminare la modalità da Call of Duty: Black Ops 4, che comunque sia era un titolo molto ricco, per quel che concerne l'online.