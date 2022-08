Cult of the Lamb, un video di gameplay con i primi tredici minuti

Cult of the Lamb, l'atteso roguelike sviluppato da Massive Monster e prodotto da Devolver Digital, si mostra con un video di gameplay che include i primi tredici minuti della campagna.

In attesa della recensione, ricorderete che abbiamo provato Cult of the Lamb alcune settimane fa, trovando affascinante il peculiare mix di meccaniche messo in campo dal gioco, che si divide in più fasi.

Al comando di un agnellino che viene improvvisamente posseduto da un potente demone, in Cult of the Lamb avremo il compito di dar vita a una vera e propria religione, raccogliendo adepti e sconfiggendo chiunque tenti di ostacolarci.

A fare da corredo a tale impianto troviamo uno stile grafico molto particolare e accattivante, che non mancherà di conquistare i fan delle rappresentazioni fumettose.