The Outer Worlds 2: più di 80 sviluppatori al lavoro sul gioco

Attualmente ci sono più di ottanta sviluppatori che stanno lavorando attivamente a The Outer Worlds 2, l'attesissimo seguito del gioco di ruolo d'azione fantascientifico di Obsidian Entertainment, che tanti consensi ha ricevuto all'epoca della pubblicazione.

A svelarlo è stato l'insider Klobrille, grande conoscitore dell'ambiente Xbox, che ha sottolineato come Obsidian stia lavorando contemporaneamente ad almeno altri tre giochi: Grounded, Avowed e Pentiment.

Obsidian è una software house decisamente prolifica. Attualmente conta più di 250 sviluppatori e diversi capolavori lanciati dal 2003 a oggi, tra i quali i Pillars of Eternity. Si tratta di una delle software house più amate dagli appassionati di giochi di ruolo classici.

Il numero di sviluppatori di The Outer Worlds 2 ci fa capire poco in realtà, anche perché non sappiamo in che fase della lavorazione sia il gioco. Comunque sia è bello vedere Obsidian così attiva. Solo quest'anno lancerà ben due giochi, entrambi già citati: la versione finale dell'ottimo Grounded, progetto partito un po' in sordina che ha però trovato il plauso dei videogiocatori e che è cresciuto enormemente la lancio in accesso anticipato, e Pentiment, gioco di ruolo di Josh Sawyer che solo per questo andrebbe atteso con impazienza da tutti gli appassionati del genere e non solo.

Di The Outer Worlds 2 si sa poco o nulla. Immaginiamo, visto il predecessore, che manterrà la visuale in prima persona e l'ambientazione.