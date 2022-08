The Last of Us, la serie TV: rivelati gli attori di Henry e Sam

Henry e Sam, i due fratelli che incontrano Joel ed Ellie durante la loro avventura nella serie TV di The Last of Us, verranno interpretati rispettivamente da Lamar Johnson e da Keivonn Woodard: lo ha rivelato IGN, anticipando l'annuncio ufficiale di HBO.

Bella Ramsey ha detto che la serie TV di The Last of Us è molto fedele al gioco e ci aspettiamo dunque che Henry e Sam svolgano un ruolo del tutto simile a quello visto nel gioco, ma con una differenza... geografica: le due coppie si incontreranno in quel di Kansas City anziché Pittsburg.

Non è tutto: è stato rivelato anche che nello show saranno presenti due nuovi personaggi, Marlon e Florence, interpretati rispettivamente da Graham Greene ed Elaine Miles. Al momento non è chiaro quale sarà la loro storia e come si intreccerà a quella dei protagonisti.

Lamar Johnson

Il periodo di uscita della serie TV di The Last of Us dovrebbe essere collocato nei primi mesi del 2023, ma non c'è ancora stato un annuncio ufficiale in merito sebbene le riprese siano terminate da tempo.