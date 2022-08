Marvel's Midnight Suns: il trailer di Wolverine presenta il personaggio

Firaxis Games ha pubblicato un nuovo trailer di Marvel's Midnight Suns per presentare il personaggio di Wolverine. Si tratta di un filmato abbastanza bene, pensato più per far vedere come è stato riprodotto il super eroe in gioco che per spiegarne i risvolti di gameplay.

In effetti il video è un montaggio di animazioni di Wolverine particolarmente spettacolari, senza che venga mostrato molto del gameplay. Contestualmente però, è stata pubblicata una guida dedicata al personaggio sul sito ufficiale del gioco, in cui per ora possiamo leggerne solo la storia:

Le abilità mutanti di Logan sono dei sensi amplificati e l'incredibile fattore rigenerante che gli permette di guarire rapidamente da ferite devastanti. Rapito dagli scienziati di un'organizzazione segreta chiamata Arma X, Logan è stato sottoposto a esperimenti terribili nel tentativo di creare il soldato perfetto. La sua abilità di guarigione mutante ha permesso ai suoi rapitori di rinforzargli l'intero scheletro con l'adamantio, un metallo indistruttibile, e trasformarlo in un'arma quasi inarrestabile.

Questo tortuoso processo è stato solo una delle tante tragedie che hanno tormentato la psiche di Wolverine. Per quanto ora sia un supereroe, i danni che ha subito e inferto agli altri non si curano tanto facilmente come la sua carne mutante. Combattendo per redimersi e per la giustizia, Logan vuole dimostrare di non essere un animale, ma un gentiluomo.

Insomma, nonostante sia stato recentemente rinviato, Marvel's Midnight Suns non sparirà dai nostri schermi, in attesa di poterci giocare su PC, Xbox Series X e S, PS5, Nintendo Switch, PS4 e Xbox One.