Marvel's Spider-Man Remastered, video confronto fra PC, PS5 e PS4

Marvel's Spider-Man Remastered è protagonista del nuovo video confronto realizzato da ElAnalistaDeBits, che ha messo una di fianco all'altra le versioni PC, PS5 e PS4 dell'eccellente tie-in sviluppato da Insomniac Games.

Come avrete letto nella nostra recensione di Marvel's Spider-Man Remastered per PC, il gioco rimane godibilissimo e bello da vedere, sebbene lato ottimizzazione fosse lecito aspettarsi di più, specie nel confronto con la remaster per PlayStation 5.

Lo evidenzia anche il filmato di ElAnalistaDeBits, che pur utilizzando una RTX 3080 e attivando le varie tecnologie di upscaling non riesce a raggiungere i 60 fps con i preset più alti, dovendosi accontentare di circa 40 fotogrammi al secondo sia durante i combattimenti che nelle fasi esplorative.

Il confronto parla anche di alcune incongruenze del ray tracing su PC laddove si mettano di fianco alla versione PlayStation 5, nonché di requisiti parecchio alti per ottenere i risultati migliori, fra cui 32 GB di RAM e un processore di fascia alta.