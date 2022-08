Marvel's Spider-Man Remastered, la recensione per PC del blockbuster PlayStation Studios

L'action game sviluppato da Insomniac Games ha avuto il merito di donare finalmente all'Uomo Ragno una dimensione videoludica di prim'ordine, dopo una quantità di tie-in che si sono rivelati nel migliore dei casi poco più che discreti. C'era la voglia di sfidare Batman: Arkham, è chiaro, e il team californiano ha risposto all'appello in maniera brillante, mettendo in questo progetto tutta la propria passione per l'eroe Marvel e un bel po' di elementi ispirati appunto al capolavoro di Rocksteady Studios. Il risultato finale è un open world strutturalmente tradizionale, forse un po' invecchiato, ma ancora in grado di emozionare i numerosissimi fan dell'Arrampicamuri grazie a un web swinging reso quasi alla perfezione, a un sistema di combattimento freeflow molto divertente e a una direzione strepitosa, capace di coinvolgere dall'inizio alla fine della campagna e di portare sullo schermo alcune delle sequenze più vivaci e spettacolari che si siano mai viste in un videogioco.

Ci siamo: a quattro anni esatti dal debutto su PS4 e a quasi due anni dalla remaster per PS5, eccoci alle prese con la recensione di Marvel's Spider-Man Remastered per PC . Un appuntamento importante sotto diversi punti di vista, dato che ci troviamo di fronte a una delle esclusive PlayStation Studios più importanti di sempre che, con l'approdo sulla piattaforma Windows, consolida una strategia inaugurata ormai da tempo, ma sempre più centrale per Sony.

Storia: un nuovo universo

Marvel's Spider-Man Remastered, Peter e Mary Jane

Molto brevemente, perché la storia di Marvel's Spider-Man probabilmente la conoscete già tutti: Peter Parker è stato morso da un ragno radioattivo che gli ha donato le capacità proporzionali di un ragno e ha imparato nella maniera più dura e drammatica che "da un grande potere derivano grandi responsabilità". Nel gioco sono ormai otto anni che Peter combatte il crimine fra le strade di New York con indosso il costume di Spider-Man.

Quella scritta da Insomniac Games in collaborazione con Dan Slott e Christos Gage non è dunque una storia che riscopre le origine dell'eroe, bensì una reinterpretazione che parte da basi narrative consolidate per consegnarci un personaggio con alle spalle già diverse esperienze (anche e soprattutto con i cosiddetti supercriminali) e una rottura sentimentale con Mary Jane Watson, che in questo caso non lavora come modella bensì come giornalista per il Daily Bugle.

Lo scambio di ruoli funziona molto bene e la figura di MJ ne esce rafforzata, dando vita a dinamiche interessanti e non banali fra i due ex fidanzati, che per un motivo o per l'altro si ritrovano ad agire da partner quando sulla scena irrompono i Demoni: un gruppo di criminali dotati di poteri misteriosi, che sembra vogliano prendere possesso della città dopo l'arresto di Wilson Fisk avvenuto nelle primissime fasi della campagna: ad avercene di tutorial così.

Troverete davvero di tutto nelle quasi diciassette ore che si pongono come il minimo necessario per completare la storia principale di Marvel's Spider-Man, senza considerare i tre DLC inclusi nel pacchetto che aggiungono più o meno altre sei ore alla durata dell'esperienza: personaggi reinterpretati, nemesi storiche, ma soprattutto una gran quantità di sorprese che non vogliamo rovinarvi, specie se state per cimentarvi per la prima volta con il gioco.