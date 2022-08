Marvel's Midnight Sun: uscita rimandata, le versioni PS4, Xbox One e Switch non hanno data

Tramite il report fiscale di Take-Two abbiamo modo di scoprire che la data di uscita di Marvel's Midnight Suns è stata rimandata. Le versioni PS5, Xbox Series X|S e PC sono ora previste entro la fine di marzo 2023, mentre le versioni PS4, Xbox One e Switch non hanno alcuna data, nemmeno un anno di riferimento.

Ricordiamo che Marvel's Midnight Suns era previsto per il 7 ottobre 2022: il rimando della data di uscita arriva quindi circa tre mesi prima dell'uscita. Le versione di nuove generazione non dovrebbero tardare troppo, visto che probabilmente (a meno di ulteriori ritardi) si parla dei primi mesi del 2023.

Il "problema" sembra essere con le versioni old gen: il fatto che le edizioni per PS4, Xbox One e Switch non abbiamo alcun tipo di data di uscita, potrebbe indicare che gli sviluppatori stanno faticando a ottimizzare il gioco per hardware così poco potenti. Ovviamente si tratta solo di una speculazione.

Marvel's Midnight Suns

Ricordiamo anche che questo rimando non è il primo: inizialmente Marvel's Midnight Suns era previsto per la primavera 2022. Ufficialmente, il gioco è stato rimandato per garantire al team il tempo di creare il videogioco migliore possibile e garantire ai fan l'esperienza migliore.