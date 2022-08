Return to Monkey Island: video svela il doppiatore di LeChuck, è un nome noto nei videogiochi

Ron Gilbert ha annunciato che il doppiatore di LeChuck in Return to Monkey Island sarà Jewss Harnell. L'informazione è stata condivisa tramite Twitter, come potete vedere qui sotto. Il game director ha anche condiviso un breve video che ci permette di ascoltare la performance di Harnell.

Jess Harnell è un doppiatore più che prolifico in ambito televisivo, cinematografico e videoludico. Nel 1990 ha prestato la voce per The Secret of Monkey Island, doppiando Bill Fettuccino, Estervan e altri personaggi. Ha lavorato su vari giochi di Star Wars, su Kingdom Hearts e Kingdom Hearts 2 (Dr. Finkelstein e Prendo), vari capitoli di Ratchet & Clank (molteplici personaggi) e vari giochi di Crash Bandincoot (molteplici personaggi), giusto per citare qualche nome famoso tra i molteplici.

In ambito animazione ha dato la voce a vari personaggi di film amati, come Monsters University, Ralph Spaccatutto, Zootopia, Tom and Jerry, Transformer, Up, WALL-E, L'Era Glaciale e non solo.

Diteci, cosa ne pensate di Jess Harnell come doppiatore di LeChuck in Return to Monkey Island?