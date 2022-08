Fanatical: sconti estivi 2022 per le chiavi Steam, ogni dieci euro spesi c'è un regalo

Il sito ufficiale di rivendita di chiavi Steam Fanatical ha dato il via a una promozione estiva che durerà fino al 21 agosto 2022. Ogni dieci euro di spesa, fino a un massimo di 50€, si ottiene un premio. Inoltre, ogni giorno ci sono sconti speciali di durata limitata.

Potete vedere ogni dettaglio sul sito di Fanatical, a questo indirizzo. I premi della promozione estiva sono così organizzati:

Spesa di 10€: un premio speciale, fino a 50€ di credito Fanatical

Spesa di 20€: scegli un gioco gratuito in una lista catalogato come "molto positivo" su Steam

Spesa di 30€: 3€ di sconto per il Platinum Collection di agosto o settembre

Spesa di 40€: ottieni un gioco gratuito misterioso

Spesa di 50€: scegli un gioco gratuito catalogato come "estremamente positivo" su Steam

Per quanto riguarda il secondo e quinto premio, nel caso nel quale non vi sia alcun gioco di interesse per il giocatore nella lista di quelli messi a disposizione da Fanatical, si può scegliere di ottenere credito da usare per l'acquisto di un gioco. I premi vengono consegnati il 22 agosto 2022.

Two Point Campus

I saldi includono molti titoli, con piccoli sconti come quello di Elden Ring (-15%) e grandi offerte del 70% come per Kingdom of Amalur Re-Reckoning Fate Edition. La promozione dei premi si attiva anche con l'acquisto di giochi nuovi, come i venturi Two Point Campus e Cult of the Lamb.