Valkyrie Elysium: primi voti non proprio esaltanti per l'esclusiva console PlayStation

Valkyrie Elysium esce proprio in questi giorni e arrivano, pertanto, anche i primi voti da parte delle testate internazionali per il nuovo gioco Square Enix in esclusiva console PlayStation, che non sono affatto esaltanti.

Per il momento non sono ancora molte le recensioni raccolte dal portale Metacritic, visto che si tratta solo di 6 recensioni tutte dalla versione PS5, ma l'andazzo non sembra molto confortante:

Worth Playing - 75

Hobby Consolas - 72

RPG Site - 70

GameSpew - 70

Push Square - 60

IGN France - 50

In generale si rileva una certa scarsità di coesione nel progetto di Square Enix: la profonda revisione effettuata sul gameplay, trasformato in un RPG molto action, è anche convincente sotto diversi aspetti, ma rimane un gioco in parte incompiuto secondo varie valutazioni, che oltretutto non vanta la forte identità della serie Profile a cui si riferisce.

Senza riuscire ad affermarsi completamente né come action game né come RPG, né tantomeno come un Valkyrie Profile 3 (che resta forse quello che i fan vorrebbero veramente), Valkyrie Elysium sembra non riuscire a trovare una propria collocazione certa. In ogni caso, alcune recensioni sembrano concordare su una valutazione anche positiva del gameplay. Nel frattempo, è stata messa a disposizione una demo per PS4 e PS5.