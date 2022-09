Steam Deck: la custodia Killswitch rallenta la ventola, Dbrand la sostituirà gratis

La custodia Killswitch prodotta da Dbrand per Steam Deck è stata realizzata con alcune misure sbagliate, il che a quanto pare crea un problema con la ventola dell'handheld targato Valve, rallentandone il funzionamento.

Come sappiamo, la produzione di Steam Deck sta andando oltre le stime di Valve, il che ha consentito di accelerare le operazioni di spedizione del dispositivo presso gli utenti che lo hanno prenotato. Ebbene, magari alcuni di essi hanno pensato fosse una buona idea affiancare alla console una custodia con stand magnetico.

Il Killswitch di Dbrand

Purtroppo il Killswitch è dotato di magneti nella parte posteriore, quelli necessari al collegamento del kickstand, che interferiscono con il funzionamento della ventola di Steam Deck, determinando il potenziale surriscaldamento dell'handheld.

L'inconveniente non si presenta su tutti i modelli di Deck, solo quelli che montano una ventola di tipo Delta, ma per gli utenti è impossibile capire quale versione possiedono se non aprendo manualmente lo chassis.

Un brutto colpo per Dbrand, che si è vista costretta a bloccare la vendita dell'accessorio e a diramare un comunicato in cui garantisce l'invio gratuito della nuova revisione del prodotto, che monta un kickstand meccanico, a tutti gli utenti che l'hanno acquistato.