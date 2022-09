Valkyrie Elysium: la demo per PS5 e PS4 sarà disponibile da domani

A breve i giocatori potranno provare in anteprima Valkyrie Elysium prima del suo debutto nei negozi. Square Enix e gli sviluppatori di Soleil hanno infatti annunciato che da domani, giovedì 15 settembre, sarà disponibile una demo dell'action RPG su PlayStation Store per PS5 e PS4.

La demo è in realtà già disponibile nei paesi dove è passata la mezzanotte, il che ci permette di poterci fare un'idea dei contenuti presenti grazie alla descrizione ufficiale del PlayStation Store. In particolare apprendiamo che sarà possibile trasferire i salvataggi dalla demo al gioco completo, dunque questa versione di prova dovrebbe permettere ai giocatori di affrontare le fasi iniziali di Valkyrie Elysium.

Valkyrie Elysium

Valkyrie Elysium è un action RPG in terza persona che riprende parte degli elementi di storia, universo e personaggi della serie Valkyrie Profile e li rimescola creando un gioco nuovo maggiormente incentrato sull'azione. Sarà disponibile a partire dal 29 settembre per PS5 e PS4, mentre la versione PC debutterà su Steam l'11 novembre. Al momento non è stata annunciata una demo del gioco per PC.

Che ne pensate, approfitterete della demo per provare in anteprima il nuovo action RPG di Square Enix?