Stellar Blade: gli sviluppatori hanno pubblicato un tweet decisamente sessista sulla protagonsita

Gli sviluppatori di Stellar Blade hanno pubblicato un tweet decisamente sessista sulla protagonista del gioco. Si tratta in realtà di uno scherzo tipico di internet, che consiste nel mettere in primo piano in un'immagine le parti intime di una ragazza, o direttamente una ragazza particolarmente vistosa, scrivendo un testo in cui viene detto di notare un elemento dello sfondo.

In questo caso possiamo leggere: "Vedo una torre, un importante luogo del gioco!", con l'immagine che mostra in primo piano la protagonista Eve inquadrata di spalle, con un taglio dello scatto atto a sottolineare le dimensioni delle sue natiche.

Il tweet sessista di Stellar Blade

Naturalmente i giocatori hanno risposto con grande maturità, facendo battute su battute. Ne riportiamo un paio giusto per dovere di cronaca.

Che aggiungere? Improvvisamente sembra di essere tornati ai tempi del marketing dei primi Tomb Raider, quando Eidos e Core decisero di erotizzare Lara Croft perché si erano accorti che le sue forme erano particolarmente gradite ai giocatori.

Eve e i suoi compagni approdano su una Terra ormai estinta per rivendicarla e incontrano un sopravvissuto, Adam. Adam porterà Eve a Xion, l'ultima città rimasta, dove incontrerà il saggio Orcal che le racconterà molte storie. Per riuscire nella sua missione di salvare la Terra, Eve dovrà instaurare dei legami con i membri più importanti di Xion e contribuire alla ricostruzione della città.

Eve non solo dovrà salvare la Terra dai NA:tive, ma anche dare una mano ai cittadini di Xion. Se aiuterete i sopravvissuti o meno, dipenderà solo da voi.