PS5: in arrivo due bundle con FIFA 23, stando a un report

Il sito tedesco WinFuture ha svelato prima del tempo l'arrivo di due nuovi nuovi bundle di PS5 con incluso FIFA 23, uno con il modello standard e l'altro con la Digital senza lettore. Non è la prima volta che Sony ed EA Sports uniscono le forze in tal senso, visto che in passato erano state proposte iniziative simili con PS4 e i precedenti capitoli di FIFA.

Stando alle immagini e le informazioni condivise dal portale, i due bundle non includeranno le nuove revisioni hardware CFI-1200 di PS5 caratterizzate da un peso inferiore e alcune modifiche hardware, ma piuttosto le versioni precedenti, per la precisione CFI-1116A per la Standard e CFI-1116B per la Digital.

Non convincono del tutto invece i prezzi dei bundle segnalati da WinFuture. Per il bundle con PS5 Standard infatti si parla di 699 euro e di 550 euro, decisamente alti sotto ogni punto di vista e semplicemente si tratta di una stima errata. Più probabile invece che i prezzi siano in linea con i precedenti bundle di PS5, gonfiati di 50 euro per via dell'aumento di prezzo annunciato da Sony.

WinFuture ha segnalato anche l'arrivo di un bundle con una copia di FIFA 23 e controller Dualsense.

Nessun dettaglio invece sulla data di uscita dei tre bundle, che supponiamo sarà la medesima di FIFA 23, ovvero il 30 settembre 2022. In ogni caso rimaniamo in attesa di conferme ufficiali da parte di Sony PlayStation.