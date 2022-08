PS5: il nuovo modello CFI-1200 pesa di meno, nuovi dettagli dall'Australia

La revisione hardware di PS5 CFI-1200 è già disponibile nei negozi in Australia e di conseguenza sono emersi anche i primi dettagli delle nuove versioni Standard e Digital della console di Sony, entrambe molto più leggere delle precedenti.

La segnalazione arriva dalla pagine di Press-Start, che è entrata in possesso dei nuovi modelli arrivati nei negozi australiani in questi giorni, contrassegnati come CFI-1202A per PS5 Standard e CFI-1202B per quella Digital.

Stando alle informazioni riportate nei manuali apprendiamo che entrambe le varianti della console di Sony ora sono più leggere. Per la precisione, la nuova PS5 Standard CFI-1200 pesa 300 grammi in meno della revisione CFI-1100, per un totale di 3,9 Kg (quindi complessivamente 600 grammi in meno rispetto al modello pubblicato al lancio nel 2020). Piccola curiosità: PS5 Standard CFI-1200 pesa quanto il modello Digital del lancio.

PS5 Digital, invece, pesa 200 grammi in meno della precedente revisione hardware, per un totale di 3,4 Kg (500 grammi in meno della prima versione della console).

Il retro della confezione di PS5 Digital CFI-1202B

Purtroppo, Press-Start afferma di non aver avuto ancora modo di smontare le due console per tutte le analisi del caso, ma considerando le differenze in termini di peso è abbastanza ovvio che ci siano state delle modifiche sostanziali per quanto riguarda i materiali usati da Sony.

Stando a quanto abbiamo appreso nei giorni scorsi, la revisione CFI-1200, che sarà disponibile in Giappone dal 15 settembre, dovrebbe introdurre un nuovo processo di produzione a 6nm, quindi velocizzando la produzione e migliorando la reperibilità di PS5 nei negozi. Questo dovrebbe anche ridurre i costi di Sony, il che ha fatto scattare delle polemiche, considerando il recente aumento di prezzo della console.