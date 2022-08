PS5: nuova revisione hardware sta per essere lanciata in Giappone, nel giorno dell'aumento di prezzo

L'utente Twitter Renka Schedule ha notate che alcuni negozi online giapponesi si stanno preparando per lanciare la nuova revisione hardware di PS5, la CFI-1200, approvata dalla autorità locali lo scorso maggio. La data di uscita corrisponde a quella in cui sarà aumentato il prezzo della console.

La revisione precedente di PS5 (CFI-1100) aveva portato diverse novità interessanti: alleggerisce la console di circa 300 grammi, introduce un nuovo dissipatore di calore e sostituisce alcune viti. Da quanto si è saputo, questa nuova revisione dovrebbe introdurre un processo a 6nm, che dovrebbe consentire un'accelerazione nella produzione, rendendo la console più facile da trovare.

Naturalmente alla notizia è scattata qualche polemica, per ora soprattutto in Giappone, visto che la nuova revisione hardware dovrebbe essere più economica da produrre della vecchia. Come avrete capito, in molti si sono chiesti perché alzare il prezzo della console a fronte di una riduzione dei costi per realizzarla.

Probabilmente la questione non è così semplice e lineare come appare, ma è chiaro che la cosa possa stonare, soprattutto tra quelli che dal lancio non sono ancora riusciti ad acquistare una PS5 e pensano o pensavano di fare il salto nei prossimi mesi.