Gamescom 2022: annunciati il numero di visitatori e gli spettatori dell'Opening Night Live

Geoff Keighley ha annunciato via twitter il numero di visitatori della Gamescom 2022, nonché il numero di visualizzazioni del suo show pre-fiera, l'Opening Night Live. Per i primi si parla di 265.000 presenze, mentre per i secondi di 12 milioni. Si tratta sicuramente di numeri ragguardevoli, che fanno capire l'interesse che c'è dietro alla fiera tedesca e quanto fosse atteso il ritorno in presenza, nonostante il perdurare di alcuni problemi legati alla pandemia di COVID-19.

La Gamescom 2022 è stata un successo

Comunque sia, il dato non va sicuramente confrontato con le edizioni 2020 e 2021, che sono state soltanto digitali, ma con quello del 2019, che era molto più alto. All'epoca si registrarono 373.000 presenze. Va ovviamente considerato il quadro molto differenze in cui si posizionava quella fiera rispetto all'ultima, con meno paure relative alla situazione sanitaria. Insomma, i due anni di chiusura, così come la maggiore attenzione alla sicurezza, si sono fatti sentire.

Detto questo, un simile afflusso di visitatori fa ben sperare per l'edizione dell'anno prossimo, già annunciata, che si spera possa fare ancora meglio e lasciarsi alle spalle tutti i problemi relativi alla pandemia.