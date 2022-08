Devolver Digital annuncerà un nuovo gioco in settimana

L'editore Devolver Digital ha anticipato su Twitter che nel corso della settimana annuncerà un nuovo gioco. Purtroppo non ha fornito alcun dettaglio in merito, quindi è davvero impossibile anche solo cercare di intuire di cosa potrebbe trattarsi.

Le ipotesi che vengono fatte nei commenti al tweet sono naturalmente dei desiderata, anche perché non ci sono davvero appigli per speculare. C'è chi vorrebbe Hotline Miami 3, chi Katana Zero 2, chi Broforce 2 e così via. C'è chi chiede uno Smash Bros. con i personaggi di Devolver, e chi una versione meno buggata di Cult of the Lamb (probabilmente ha giocato all'edizione Nintendo Switch, che versa in uno stato davvero pessimo).

Anche visitando il sito ufficiale di Devolver Digital non si trovano appigli per arrivare a capire quale potrebbe essere il nuovo gioco. La sostanza è che non resta che attendere che sia presentato.