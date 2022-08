Minecraft: utente ha realizzato una riproduzione di Hogwarts davvero stupefacente in sei anni

L'utente Reddit u/ducky ha pubblicato un video sul noto social network per mostrare la sua eccezionale riproduzione di Hogwarths in Minecraft. Finora il lavoro gli ha preso più di sei anni, ma il risultato è davvero fantastico, come potete vedere voi stessi.

Non solo u/ducky ha riprodotto con grandissima cura l'esterno della scuola di magia e stregoneria vista nella saga di Harry Potter, ma ha anche ricreato gli interni, compresi gli alloggi delle diverse case e la mensa, nonché le iconiche scalinate alla Escher. C'è anche il campo da Quidditch, per chi volesse fare una partita!

Nonostante la bellezza, u/ducky non considera la sua opera conclusa perché, a sua detta, c'è ancora molto da fare. Tra i ritocchi da apportare spicca la sostituzione di alcune torce con le candele, ma anche l'arricchimento di alcuni ambienti e l'aggiunta di altri.

Va comunque detto che il suo non è il primo tentativo di ricostruire Hogwarths in Minecraft, visto che esiste già una mappa scaricabile completa, che consente di visitare il luogo, chiamata Witchcraft and Wizardry. Va detto però che, in questo caso, è stata realizzata da un team di autori, The Floo Network, non da un singolo appassionato.