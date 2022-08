PlayStation ha acquisito Savage Game Studios, uno sviluppatore mobile

Sony ha annunciato una nuova acquisizione per PlayStation: Savage Game Studios, uno sviluppatore mobile. Ne saranno felici tutti quei giocatori che guardano con interesse a questo settore, ormai dominante nell'industria. Sony non ha svelato l'entità economica dell'accordo.

È Michail Katkoff, il CEO e fondatore di Savage Game Studios, a illustrare sul PlayStation Blog le caratteristiche della sua squadra, per quelli che non ne avessero mai sentito parlare:

Fondata nel 2020 e guidata da me e dai colleghi co-fondatori Nadjim Adjir e Michael McManus, Savage Game Studios nasce dalla nostra pluriennale esperienza nello sviluppo di giochi per dispositivi mobili, che abbraccia una serie di IP globali di enorme successo. Volevamo realizzare uno spazio creativo in cui poter sperimentare e osare con entusiasmo. Abbiamo tutti lavorato per grandi studi e, sebbene siamo consapevoli dei vantaggi offerti da ampie risorse, volevamo rimanere piccoli e versatili, per poter dare il nostro contributo.

"Allora perché", potresti pensare, "vuoi unirti a PlayStation Studios?" Abbiamo stipulato questo accordo perché riteniamo che i leader di PlayStation Studios rispettino la nostra visione su come possiamo operare al meglio e avere successo, e perché anche loro non hanno paura di correre rischi. Tutto questo, oltre alla possibilità di accedere all'incredibile catalogo di IP di PlayStation e al fatto che beneficeremo del tipo di supporto che solo loro possono fornire... La domanda a cui sarebbe più difficile rispondere è "perché no?"

L'investimento del settore mobile ridurrà gli sforzi di PlayStation sulle altre piattaforme? Hermen Hults di PlayStation ha voluto subito chiarire il punto:

come ti abbiamo assicurato in precedenza in merito ai nostri piani di portare alcuni titoli selezionati su PC, i nostri sforzi in ambiti diversi dalle console non riducono in alcun modo il nostro impegno nei confronti della community PlayStation, né la nostra passione per la creazione di incredibili esperienze per giocatore singolo dalla forte componente narrativa. È stato un anno straordinario per i giochi PlayStation 5 e PlayStation 4, che ha visto uscite imperdibili, tra cui Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7, MLB The Show 22 e, il 9 novembre, l'attesissimo God of War: Ragnarok. Anche PlayStation VR2 è all'orizzonte e promette un enorme passo avanti per quanto riguarda verosimiglianza e coinvolgimento, rafforzati da un software all'avanguardia come Horizon: Call of the Mountain. Siamo orgogliosi anche delle nostre prossime uscite su PC, con Uncharted: Raccolta L'eredità dei ladri e Marvel's Spider-Man, che offrono ai giocatori senza hardware PlayStation un assaggio della nostra fantastica raccolta di titoli first-party.

Gli investimenti nel settore mobile servono per provare a coinvolgere un pubblico più ampio, facendogli conoscere le proprietà intellettuali di PlayStation. Sony infatti non si vuole fermare a questa acquisizione, ma ha fondato una vera e propria divisione dedicata, la PlayStation Studios Mobile Division:

Analogamente, le nostre iniziative di gioco mobile forniranno un mezzo in più per coinvolgere un maggior numero di persone con i nostri contenuti e cercando di raggiungere un nuovo pubblico che non conosce PlayStation e i nostri giochi. Savage Game Studios si unirà alla nuova PlayStation Studios Mobile Division, che opererà indipendentemente dallo sviluppo della console e si concentrerà su esperienze innovative e portatili basate su IP PlayStation nuove ed esistenti.

Savage Game Studios non risulta avere giochi all'attivo, almeno per il momento. A gennaio 2021 però, riuscì a ottenere circa 4 milioni di dollari per sviluppare uno sparatutto mobile, di cui non si è mai visto nulla. Che sia il primo gioco mobile di Sony del nuovo corso?