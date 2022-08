High on Life: durata e contenuti secondari svelati da Squanch Games

L'executive producer di Squanch Games Matty Studivan ha offerto una stima circa la durata di High on Life e svelato alcuni dettagli sui contenuti secondari di questo FPS sci-fi sopra le righe, ideato dal co-creatore di Rick and Morty.

Studivan spiega che per completare l'avventura avanzando a vele spiegate servono circa 12 ore. I giocatori che puntano a completare al 100% il gioco e tutti i contenuti secondari proposti dallo strampalato universo di High on Life invece si troveranno di fronte a 20 - 25 ore di contenuti.

"Saranno necessarie tra le otto e le dodici ore (per completare High on Life), a seconda di quale tipologia di giocatore sei", ha detto Studivan. "Poi ci sono i collezionabili, i contenuti secondari, quindi forse arriviamo tra le 20 - 25 ore."

High on Life, un'immagine tratta dal gioco

Studivan ha inoltre parlato cosa possono aspettarsi i giocatori dai contenuti opzionali di High on Life, paragonando le quest secondarie a quelle di Trover, il gioco precedentemente realizzato da Squanch Games.

"Non sono le tipiche quest secondarie. Se giochi a Trover, alcuni dei contenuti extra che abbiamo sono ad esempio scoprire battute e dialoghi extra dai personaggi. Abbiamo anche molti oggetti collezionabili e un negozio con alcune cose piuttosto speciali, di cui non abbiamo ancora parlato".

High on Life sarà disponibile a partire dal 13 dicembre per PC, Xbox Series X|S e Xbox One. Al lancio sarà incluso nel catalogo di Xbox Game Pass. Se volete saperne di più, ecco il nostro Provato del folle sparatutto realizzato dal co-creatore di Rick and Morty.