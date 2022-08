Splatoon 3: nuovo trailer fa una panoramica completa del gioco

Nintendo ha pubblicato un nuovo trailer di Splatoon 3, per adesso solo in giapponese, per fare una panoramica di tutti gli aspetti principali del gioco. Quindi, se volete vederlo di nuovo in azione, prima di decidere se acquistarlo o meno, questa è l'occasione perfetta per farlo.

Tra i contenuti del video, alcuni accenni alla storia, qualche sequenza d'intermezzo e tanto gameplay per le varie modalità, con un focus particolare sulle novità rispetto a Splatoon 2, risalente ormai a circa cinque anni fa.

Se volete più informazioni, leggete il nostro recente provato di Splatoon 3, in cui abbiamo scritto:

Splatoon 3 non differisce molto dalla formula che ha fatto amare la serie a milioni di giocatori, ma già dalla nostra breve prova traspare la qualità generale del gioco e la volontà degli sviluppatori di rifinirne ogni elemento. Ora resta da vedere solo quale sia il valore effettivo dei contenuti disponibili, e quanto bene sia stato approcciato il ribilanciamento. Per il resto, la base resta granitica (e molto, molto spassosa).

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Splatoon 3 uscirà il 9 settembre 2022 in esclusiva su Nintendo Switch.