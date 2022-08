Splatoon 3: demo disponibile, permette di partecipare al Splatfest World Premier del 27 agosto

Splatoon 3 è ora disponibile in versione demo gratuita tramite il Nintendo eShop. Questa permetterà anche di giocare allo Splatfest World Premiere del 27 agosto, alle 10:00 ora italiana. Scaricando la demo Splatfest World Premiere, i giocatori riceveranno via e-mail anche un codice per una prova gratuita di 7 giorni di Nintendo Switch Online (valido anche per chi aveva usufruito di una prova gratuita in passato).

La demo gratuita di Splatoon 3 include i seguenti contenuti: tutorial, personalizzazione del personaggio, si potrà fare una passeggiata per Splatville e votare la propria squadra tra Sasso, Carta o Forbici prima che il primo Splatfest di Splatoon 3 inizi.

Per quanto riguarda lo Splatoon 3 Splatfest World Premiere, nella prima fase tre squadre si affrontano in regolari battaglie di Mischia Mollusca 4 vs 4: ogni vittoria fa ottenere punti alla propria squadra. Dalle 16:00 inizia la seconda fase e la squadra vincitrice della prima fase affronterà due giocatori di ciascuna delle due squadre perdenti nelle nuove Battaglie Tricolore, in un formato 4 vs 2 vs 2: l'obiettivo è imbrattare più territorio in tre minuti. I risultati verranno calcolati e rivelati domenica 28 agosto alle 16:00, ora italiana.

Splatoon 3

Si tratta di un'occasione per provare il gioco e mettersi subito nel mezzo della competizione. Vi ricordiamo anche che abbiamo provato lo splattatutto per Nintendo Switch a un passo dall'uscita.