The Dark Pictures Anthology The Devil in Me: data di uscita, immagini e Collector's

Bandai Namco ha annunciato la data di uscita di The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me, l'ultimo capitolo della serie horror targata Supermassive Games: il gioco sarà disponibile a partire dal 18 novembre, anche con un'interessante Collector's Edition. Arrivano inoltre alcune nuove immagini: le trovate qui sotto.

Forte di un cast che include anche la candidata all'Oscar Jessie Buckley, The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me segnerà la conclusione della prima stagione dell'antologia, coinvolgendoci nelle vicende di una troupe televisiva alle prese con lo spaventoso Castello della Morte del serial killer H.H. Holmes.

"L'hotel è lo scenario perfetto per il loro nuovo documentario, ma non tutto è come sembra. Presto scopriranno che qualcuno li sta osservando, e persino manipolando, e che le visualizzazioni dei loro video non sono l'unica cosa di cui preoccuparsi!", si legge nella sinossi del gioco.

The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me, la Collector's Edition

La Animatronic Collector's Edition di The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me includerà una copia del gioco in versione fisica, il busto di un animatrone alto 11 centimetri, un biglietto da visita, una cartolina con tanto di busta, la mappa dell'hotel e alcuni contenuti extra in-game.