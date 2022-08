Nvidia RTX 40, una data per la presentazione ufficiale delle nuove GPU a settembre

Arriva da parte della stessa Nvidia la conferma sulla data prevista per la presentazione ufficiale delle nuove GPU RTX 40, basate sull'architettura Lovelace: il keynote è fissato per il 20 settembre 2022.

L'evento è previsto all'interno della GTC 2022, che si terrà dal 19 al 22 settembre, ma secondo quanto riferito dal CEO di Nvidia la presentazione dovrebbe avvenire precisamente il 20 settembre 2022. In tale occasione, ci aspettiamo che vengano svelate le nuove GPU Nvidia RTX 40, le schede grafiche basate sulla nuova architettura da parte della compagnia.

L'argomento principale del keynote è previsto essere "AI strategy for Business Leaders", secondo i documenti ufficiali, ma l'evento dovrebbe essere quello posizionato in maniera migliore, strategicamente, per l'annuncio dei nuovi prodotti da lanciare sul mercato.

D'altra parte, lo stesso CEO di Nvidia, Jensen Huang, ha lasciato un indizio piuttosto esplicito su questo: parlando del rallentamento della domanda di GPU registrato di recente, ha riferito che la compagnia supererà la difficoltà nei prossimi mesi, quando "ci addentreremo nel prossimo anno con la nuova architettura", aggiungendo "Non vedo l'ora di dirvi di più al GTC il mese prossimo".

Ovviamente, il periodo di uscita delle RTX 4090 e le altre della famiglia sarà poi posizionato successivamente, ma intanto a settembre avremo modo di avere informazioni e caratteristiche precise sulla questione. Nel frattempo, secondo vari fornitori è probabile che i prezzi delle RTX serie 30 scenderanno di molto per fine agosto.