Steelrising: il trailer "Parigi" mostra combattimenti e la bellissima ambientazione

In concomitanza con la Gamescom 2022, Spiders ha pubblicato un nuovo trailer dedicato a Steelrising, il gioco di ruolo d'azione d'ispirazione souls-like in arrivo su PC, PS5 e Xbox Series X|S. Il vostro mostra alcuni frammenti di combattimenti ma soprattutto ci permette di vedere l'ambientazione, Parigi.

La descrizione del video recita: "Rivisitate Parigi e i suoi monumenti in un'avventura epica. Dai Jardins du Luxembourg alla Bastiglia, Steelrising offre un nuovo sguardo ai luoghi più iconici della capitale francese. La Ville Lumière è piombata nell'oscurità e ha bisogno di voi. Usa la tua energia, la tua flessibilità e i tuoi strumenti per navigare tra le strade, i tetti, i quartieri e i castelli di Parigi e svelare i segreti nascosti."

"Addentratevi in un'avvincente storia alternativa piena di formidabili nemici meccanici e potenziali alleati dalle motivazioni discutibili. Sei l'unico su cui puoi contare per sciogliere i nodi della storia e garantire il successo della Rivoluzione!"

Steelrising si baserà sui poteri elementali

Ricordiamo che Steelrising sarà disponibile a partire dall'8 settembre 2022.

Potete leggere il nostro provato a questo indirizzo, nel quale vi spieghiamo che "Pur con un concept molto intelligente e un combat system ricco di sistemi tutto rispetto, Steelrising ci è parso un soulslike piagato da molteplici ingenuità che né abbassano in modo significativo la qualità. Certo, abbiamo visto solo la prima parte del gioco ed è presto per darlo per spacciato, ma nel complesso dubitiamo che possa posizionarsi di colpo sul picco di questo complicato genere. Lo valuteremo più nel dettaglio quando avremo per le mani il codice completo."