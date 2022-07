NVIDIA RTX 4090, ecco il periodo di uscita secondo gli ultimi rumor

L'uscita della NVIDIA RTX 4090 dovrebbe avvenire nel mese di ottobre, stando agli ultimi rumor riguardanti la nuova line-up delle schede video prodotte da NVIDIA. Gli altri modelli arriveranno successivamente.

Come sappiamo, in precedenza l'azienda aveva in mente un altro periodo di uscita per RTX 4090, 4080 e 4070, ma a quanto pare ha scelto di posticipare i piani al fine di svuotare i propri magazzini dalla serie 30. Esatto, le GPU introvabili fino a pochi mesi fa.

Avrete notato che le schede video in questione sono tornate disponibili presso vari rivenditori, spesso con particolari promozioni, e il motivo risiede appunto nella volontà di NVIDIA di "fare spazio" in vista della prossima generazione.

Considerando un lancio a ottobre, la presentazione della RTX 4090 dovrebbe avvenire a settembre. Tuttavia nelle prime settimane le quantità saranno probabilmente esigue e i volumi produttivi raggiungeranno la quota necessaria solo verso dicembre.

Come riportato in precedenza, le RTX serie 40 dovrebbero vedere un sostanziale aumento degli shader e la 4090 in particolare dovrebbe montare ben 18.432 core CUDA, una gran quantità di cache L2 e richieste energetiche esose: si parla addirittura di 600W per la sola GPU.