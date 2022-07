Dopo Ghost of a Tale, SeithCG ha un nuovo gioco in sviluppo su Unreal Engine 5

Non sappiamo se si tratti o meno di Ghost of a Tale 2, ma il team responsabile del primo capitolo ha un nuovo gioco in sviluppo, forse un seguito ancora senza un titolo ben identificato, con lo sviluppatore SeithCG a riferire che i lavori stanno proseguendo utilizzando la base tecnologica fornita da Unreal Engine 5, con l'abbandono di Unity 3D.

Lionel Gallat, sviluppatore e veterano di DreamWorks e Universal Pictures, è al lavoro su un nuovo progetto che potrebbe riprendere le magiche atmosfere fiabesche di Ghost of a Tale, in attesa di conoscerne il titolo preciso e i dettagli del gioco, ma intanto ha comunicato uno stacco tecnologico importante con il passaggio ad Unreal Engine 5, che dovrebbe consentire notevoli evoluzioni dal punto di vista tecnico.

Ghost of a Tale, un'immagine del gioco

"Diversi mesi fa abbiamo preso la drastica decisione di lasciare Unity3D e spostarci su Unreal Engine 5 per il nostro nuovo gioco dopo Ghost of a Tale", ha riferito SeithCG, "Ci ha fatto ritardare in maniera notevole rispetto ai programmi, con molto lavoro da rifare, ma sappiamo che si rivelerà una decisione giusta".

A questo punto rimaniamo in attesa di capire di cosa si tratti: lo scorso gennaio il team aveva riferito novità in arrivo nel 2022 "per i fan del gioco", cosa che potrebbe far pensare a Ghost of a Tale 2, considerando che il primo capitolo ha comunque riscosso un buon successo.