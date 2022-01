Ghost of a Tale, novità in arrivo nel 2022 "per i fan del gioco"

Lionel 'Seith' Gallat, autore di Ghost of a Tale, ha svelato che nel corso del 2022 vi saranno novità legate al gioco indie. Le novità sono "per i fan" del primo gioco. Per il momento non abbiamo altre informazioni, ma è possibile che si tratti di un primo teaser per un seguito.

Gallat afferma, su Twitter, "Oh ragazzi, abbiamo alcune cose topesche in programma per i fan di Ghost of a Tale nel 2022..." e ha poi concluso con un emoticon di un topolino. Il suo commento è arrivato in risposta agli auguri di nuovo anno condivisi dal profilo ufficiale del gioco.

Ghost of a Tale è un gioco d'azione e di ruolo in stile The Legend of Zelda nel quale interpretiamo il ruolo di un topolino. Il gioco è anche influenza da Fable e dalla serie Redwall di Brian Jacques. Ha oltre 3.000 recensioni su Steam, con una votazione "Molto positiva".

Il gioco è stato sviluppato quali esclusivamente da Gallat, che lavora anche come animatore presso DreamWorks e ha realizzato Cattivissimo Me e The Lorax. Ora, sembra di nuovo al lavoro su un progetto videoludico.