Ready or Not primo nella classifica Steam, Halo Infinite fuori dalla top 10

Ready or Not si conferma primo nella classifica Steam per la seconda settimana di seguito, rimanendo davanti a It Takes Two, mentre per Halo Infinite ci sono brutte notizie: lo sparatutto di 343 Industries è finito fuori dalla top 10.

Steam, classifica dal 27 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022



Ready or Not It Takes Two FNAF: Security Breach Valve Index Project Zomboid Sea of Thieves Red Dead Redemption 2 Forza Horizon 5 Cyberpunk 2077 Rust

Disponibile in Accesso Anticipato dal 18 dicembre, Ready or Not ha perso il publisher per strada ma a quanto pare ciò non ha influito sul suo successo, che non è stato intaccato neppure dalla partenza dei Saldi Invernali di Steam.

Lo sparatutto tattico di VOID Interactive dimostrerà di avere gambe solide anche nelle prossime settimane? Vedremo, ma It Takes Two, che è il gioco con più GOTY del 2021, potrebbe insediare il suo dominio visto che ha già guadagnato una posizione.

Per quanto riguarda invece le produzioni Microsoft, se è vero che Halo Infinite è finito fuori dalla top 10, allo stesso modo Sea of Thieves, che su Steam ha venduto oltre 5 milioni di copie, e Forza Horizon 5 rimangono saldamente nella classifica.