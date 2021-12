Steam, Saldi Invernali 2021 al via: tanti giochi PC in offerta

Steam ha dato il via ai Saldi Invernali 2021, con tanti giochi PC disponibili in offerta a prezzi davvero interessanti. La promozione sarà valida fino al 5 gennaio alle 19.00, dunque avete tempo per fare le vostre valutazioni.

Al momento i titoli più pubblicizzati per gli sconti sono:



Come detto, tuttavia, la quantità di prodotti in offerta è enorme e non c'è che l'imbarazzo della scelta: vi conviene controllare la lista desideri e scoprire se alcuni dei giochi che tenete sotto osservazione sono scesi di prezzo.

Che ne dite di Hades, il primo videogioco a vincere un Hugo Awards, a 13,64€ anziché 20,99? Oppure magari l'impegnativo soulslike Nioh 2 (recensione) a 41,99€ anziché 59,99 nella ricca Complete Edition? O ancora la splendida ex esclusiva PlayStation Days Gone (recensione) a 29,99€ anziché 49,99?

Per rimanere in tema ci sono anche Death Stranding (recensione) a 17.99€ anziché 59,99 o la Complete Edition di Horizon Zero Dawn (recensione) a 24,99€ anziché 49,99. Ma parliamo di voi: cosa avete comprato?