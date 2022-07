PlayStation Store, gli sconti migliori sui giochi PS5 e PS4 con le Offerte di Luglio

La strategia Sony legata ai contenuti digitali si conferma particolarmente aggressiva: dopo il lancio del nuovo PlayStation Plus, con il suo sconfinato catalogo di titoli disponibili senza costi aggiuntivi per gli abbonati di livello Extra o Premium, su PlayStation Store partono anche le Offerte di Luglio, con il solito carico di sconti sui giochi PS5 e PS4. Ebbene, quali sono gli affari da non perdere? Come da tradizione siamo qui a segnalarvi le produzioni più interessanti ai prezzi più bassi di sempre, così che possiate espandere il vostro backlog... cioè, la vostra collezione con una serie di esperienze che per un motivo o per l'altro sarebbe davvero un peccato perdersi: ecco i nostri suggerimenti.

Assassin's Creed Valhalla: Ragnarok Edition Assassin's Creed Valhalla: L'Alba del Ragnarok, una delle sequenze più drammatiche dell'espansione Abbiamo parlato molto spesso di Assassin's Creed Valhalla, di come si sia rivelato uno dei migliori capitoli della serie Ubisoft e della sua struttura particolarmente ricca, che richiede qualcosa come un centinaio di ore soltanto per completare la campagna principale, composta da diverse saghe in cui Eivor entra in contatto con personaggi differenti e interessanti, nonché con altrettanti avversari da sconfiggere. Ebbene, fra le Offerte di Luglio c'è anche Assassin's Creed Valhalla: Ragnarok Edition (PS5 e PS4, 44,99€ anziché 99,99), che oltre all'esperienza di base, come detto piuttosto corposa e avvincente, include la recente espansione L'Alba del Ragnarok, che aggiunge al pacchetto altre dodici ore, ma soprattutto ci catapulta nuovamente nel mondo delle divinità norrene, mettendoci al comando del potente Odino. Determinato a salvare suo figlio Baldr, rapito e imprigionato dal gigante di fuoco Surtr e dalla sua famiglia, l'Havi si ritrova a dover esplorare un'ambientazione completamente inedita, Svartalfeim, e ad affrontare nemici appartenenti alle fazioni degli Jotun o dei Muspel grazie a un set di nuovi poteri donatigli da un manufatto magico costruito dai nani: il Predatore di Hugr. Grazie a esso potremo non solo trasformarci in uno Jotun o in un Muspel a nostra volta e sfruttare abilità peculiari in battaglia, ma anche diventare un corvo e volare rapidamente verso la nostra prossima destinazione, velocizzando così in maniera sostanziale alcune delle meccaniche classiche della serie. Ulteriori dettagli nella recensione di Assassin's Creed Valhalla: L'Alba del Ragnarok.

Resident Evil Village Resident Evil Village, il lato più noto di Lady Dimitrescu Resident Evil Village (PS5 e PS4, 26,59€ anziché 69,99) ha bisogno di ben poche presentazioni: parliamo dell'ultimo episodio della saga survival horror di Capcom, che riprende il protagonista del settimo capitolo, Ethan Winters, e il nuovo approccio con visuale in prima persona per raccontarci una storia che quantomeno nei presupposti appare molto diversa dal solito. Qualcuno ha infatti rapito la figlia neonata di Ethan e lui dovrà fare di tutto per salvarla, anche se ciò significa affrontare un incubo di ispirazione gotica fra vampiri, licantropi, streghe, spaventosi ibridi e mutanti in grado di controllare il magnetismo. Volete saperne di più prima di procedere all'acquisto? Ecco la nostra recensione di Resident Evil Village.

Deathloop Deathloop, una sequenza di combattimento Non avete ancora provato l'ultima opera di Arkane Studios? Allora vi conviene approfittare delle Offerte di Luglio, perché Deathloop (PS5, 27,99€ anziché 69,99) non è mai stato disponibile a un prezzo più basso di questo. Ambientato su di un'isola apparentemente intrappolata in un misterioso loop temporale, il gioco ci mette al comando di Colt, un sicario professionista che deve riuscire a fuggire da questo luogo. Raggiungere l'obiettivo non sarà semplice: praticamente tutti gli abitanti di Blackreef gradirebbero vederci morti, e in particolare l'assassina Julianna saprà darci filo da torcere, ammazzandoci spesso e volentieri per poi far ripartire il ciclo da capo. Sarete abbastanza abili e determinati da trovare una via d'uscita? Potete trovare qualche indizio nella nostra recensione di Deathloop.