Resident Evil 2, 3 e 7: aggiornamento gratis per PS5, Xbox Series X|S e PC disponibile

Al termine del Capcom Showcase di oggi, è stato anche rilasciato ufficialmente l'aggiornamento next gen per PS5, Xbox Series X|S e PC di Resident Evil 2, Resident Evil 3 e Resident Evil 7, che introduce varie migliorie tecniche per far figurare i giochi al meglio sulle piattaforme next gen.

Dopo aver visto le dimensioni degli upgrade e i nuovi requisiti di sistema, mancava praticamente solo l'ufficialità: è arrivata al termine della presentazione di stasera, quando Capcom ha annunciato che l'aggiornamento con l'upgrade gratuito per PS5, Xbox Series X|S e PC è disponibile per tutti.



L'upgrade, come vediamo anche nel tweet ufficiale di Capcom, introduce la risoluzione a 4K, porta il frame-rate più in alto e in maniera più stabile e introduce anche il supporto per il ray tracing. Il risultato è un aspetto tecnicamente più avanzato per Resident Evil 2, Resident Evil 3 e Resident Evil 7, sebbene tutti e tre i titoli si difendessero già decisamente bene anche in partenza.

L'upgrade è gratuito, attraverso un aggiornamento digitale gratis per PS5, il supporto al sistema integrato Smart Delivery su Xbox e patch su PC, dunque chi possiede le versioni originali può effettuare l'upgrade senza pagare alcun costo.