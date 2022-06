Resident Evil 2, 3 e 7 per PS5 sono apparsi nel database PlayStation, ecco le dimensioni

Le versioni PS5 di Resident Evil 7 e dei remake di Resident Evil 2 e Resident Evil 3 sono apparse nel PlayStation Database, come segnalato dal sempre vigile PlayStation Game Size, con tanto di dettagli sulle dimensioni del download. A questo punto il lancio delle versioni current gen dei tre titoli horror sembrerebbe essere alle porte, con novità ufficiali da parte di Capcom che potrebbero arrivare nei prossimi giorni.

Come segnala PlayStation Game Size, Resident Evil 2 per PS5 peserà 21,834 GB senza l'eventuale patch del day-one, mentre Resident Evil 3 avrà dimensioni pari a 20,480 GB, anche in questo caso senza patch. Nessun dettaglio, invece, sulle dimensioni di Resident Evil 7.

A inizio marzo Capcom ha annunciato le versioni PS5 e Xbox Series X|S di Resident Evil 2, 3 e 7, con upgrade gratuito per chi li possiede già su console old-gen. In quest'ultimo caso sarà possibile trasferire tutti i salvataggi da PS4 e Xbox One a PS5 e Xbox Series X|S. Lo stesso vale anche per tutti i DLC precedentemente acquistati.

A fine maggio alcuni utenti avevano segnalato che su PS5 veniva offerta l'opzione di effettuare l'upgrade di Resident Evil 3 (seppur non attiva) e se ora aggiungiamo la soffiata di PlayStation Game Size ci sono buone probabilità che il lancio delle versioni current-gen sia ormai alle porte.

Novità al riguardo potrebbero arrivare dunque nei prossimi giorni, magari durante lo show di apertura del Summer Game Fest di domani o, più probabilmente, in occasione del Capcom Showcase 2022 che andrà in onda nella notte tra il 13 e il 14 giugno.