Fable e Perfect Dark non saranno all'Xbox & Bethesda Showcase, per Jeff Grubb

Il giornalista Jeff Grubb ha dichiarato di essere certo che Fable e Perfect Dark non saranno mostrati all'Xbox & Bethesda Showcase del 12 giugno. Grubb non ha dato molte spiegazioni in merito, ma viste le sue conoscenze in ambiente Microsoft è probabile che abbia ricevuto qualche soffiata molto esplicita e precisa in tal senso, vista la sicurezza ostentata.

Comunque sia, va detto che ha parlato dei due giochi per rispondere a chi gli chiedeva informazioni anticipate sull'evento. Grubb ha raccontato di non saperne praticamente nulla, perché Microsoft lo avrebbe chiuso a doppia mandata per non far trapelare niente all'esterno. Per dire, Grubb l'anno scorso conosceva i contenuti dell'intero evento estivo, mentre quest'anno sa solo i nomi dei due giochi esclusi.

In realtà ha detto anche che lo strategico in tempo reale di Minecraft esiste e che doveva essere nello show dello scorso anno, ma non ha specificato se sarà in quello di quest'anno.

Che dire? Molti staranno sicuramente aspettando sia Fable, sia Perfect Dark, ma va detto che è cosa nota che entrambi sono ancora acerbi e che, quindi ci vorrà del tempo prima che vengano mostrati. La speranza era comunque quella di saperne qualcosa di più, ma evidentemente non è il momento giusto.