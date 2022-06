Minecraft RTS: uno strategico in tempo reale verrà svelato all'Xbox & Bethesda Showcase?

Secondo Jeff Gerstmann, Microsoft ha intenzione di svelare un Minecraft RTS durante l'Xbox & Bethesda Showcase, cosa di cui il giornalista si è detto piuttosto sicuro nonostante non ci siano prove effettive a sostegno di questa ipotesi.

È la prima volta che sentiamo parlare di uno strategico in tempo reale su Minecraft e, sinceramente, non è nemmeno facile capire come potrebbe essere costruito un gioco del genere, anche se il brand in questione è ormai talmente ampio e popolare da potersi adattare a situazioni diverse.

Minecraft potrebbe diventare uno strategico

Dopo aver visto l'avventura narrativa da parte di Telltale con Minecraft: Story Mode (diventata anche una serie TV interattiva su Netflix) e la variante in stile action RPG con Minecraft Dungeons, non escludiamo altre possibilità.

Per questo motivo non possiamo escludere a priori l'effettiva esistenza di un Minecraft RTS, strategico in tempo reale che potrebbe avere alcune basi logiche. D'altra parte, la raccolta risorse e l'esplorazione sono elementi basilari del gioco, così come la sopravvivenza e il combattimento con mob e creature ostili, dunque alcune caratteristiche fondamentali del gioco sono comuni anche a quelle degli strategici, a ben vedere.

Costruirci sopra un gioco è poi un altro paio di maniche, ma non dubitiamo che Mojang abbia la possibilità di escogitare idee del genere, considerando poi la possibilità di appoggiarsi a collaborazioni con altri team esperti in questo particolare settore. La voce di corridoio è partita dal nuovo show appena aperto da Gerstmann, che di suo potrebbe essere una fonte attendibile. In ogni caso, attendiamo di scoprire eventuali novità all'Xbox & Bethesda Showcase del 12 giugno 2022. D'altronde, proprio oggi sono emersi 9 giochi misteriosi aggiunti all'Xbox Store, ancora da annunciare.