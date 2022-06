Xbox Store ha aggiunto 9 giochi misteriosi prima dell'Xbox & Bethesda Showcase

Xbox Store pare abbia inserito in database 9 giochi nuovi misteriosi, in base a quanto rilevato dall'account Aggiornamenti Lumia che effettua regolarmente dei datamining sui contenuti degli store Microsoft, facendo pensare a nuovi annunci in arrivo con l'Xbox & Bethesda Game Showcase.

I 9 giochi in questione sono identificati semplicemente con delle stringhe di lettere che sembrano random, dunque è assolutamente impossibile capire di cosa si tratti, ma se non altro sembrano indicare almeno 9 introduzioni nuove che verranno aggiunte all'Xbox Store a breve, probabilmente dopo gli annunci che arriveranno nel corso dell'Xbox & Bethesda Game Showcase previsto per il 12 giugno 2022.



L'account Twitter che fa da fonte le definisce "secret preview", riferendosi al fatto di corrispondere a nuovi prodotti che devono essere inseriti all'interno dello Store ma che non possono ancora essere resi noti. Questo esclude dunque giochi già annunciati, probabilmente, cosa che significherebbe almeno 9 annunci completamente nuovi in arrivo nei prossimi giorni.

Possono ovviamente riferirsi anche a giochi multipiattaforma e third party da annunciare nel corso della Summer Game Fest o di uno dei prossimi eventi di presentazione, dunque le possibilità sono molte, staremo a vedere.