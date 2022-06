Summer Game Fest: lo show è concentrato su giochi già annunciati, poche novità assolute

La Summer Game Fest è ormai in arrivo, con la serata principale, condotta da Geoff Keighley, che si terrà il 9 giugno 2022, ma il conduttore ha voluto chiarire alcuni aspetti dei contenuti previsti per lo show, che sarà principalmente concentrato su giochi già annunciati.

Questo è quanto riferito dallo stesso Geoff Keighley attraverso Twitter, raccomandando ai fan di "contenere le aspettative" per quanto riguarda le novità assolute.

Summer Game Fest, il logo

I giochi completamente nuovi che verranno annunciati come vere e proprie sorprese nel corso dell'evento saranno dunque molto pochi, rispetto invece ai materiali video, trailer e annunci riguardanti i giochi già presentati in precedenza.

"Abbiamo un paio di annunci completamente nuovi su giochi e speriamo anche alcune sorprese se tutto va bene", ha riferito Geoff Keighley, "ma è decisamente uno show incentrato principalmente su cose che sono già state annunciate", ha spiegato. Per questo motivo, c'è da "contenere le aspettative" per quanto riguarda le sorprese megaton che alcuni si potrebbero aspettare.

"Abbiamo un sacco di cose belle da mostrare ma gli utenti devono anche guardarsi da alcune voci di corridoio folli che sto vedendo in giro, per quanto riguarda le aspettative realistiche sulla presentazione". In effetti, la questione non fa moltissima differenza, considerando che anche trailer e video su giochi già annunciati ma attesissimi sono comunque molto ben accetti. Tra questi potrebbe esserci anche Hollow Knight: Silksong, in base a una recente voce di corridoio.