Hollow Knight: Silksong sarà alla Summer Game Fest? Un indizio lo fa pensare

C'è stato un breve scambio di battute su Twitter in queste ore, che sta portando a pensare alla presenza di Hollow Knight: Silksong alla Summer Game Fest, visto che riguarda una "punzecchiata" da parte del responsabile marketing del gioco, in una risposta a Geoff Keighley.

"Non c'è niente di meglio della sensazione che si ottiene quando un'anteprima mondiale arriva nella propria casella", ha scritto Keighley, chiaramente suggerendo che del materiale destinato a rappresentare una "world premiere" durante la Summer Game Fest è appena arrivato al giornalista che l'ha potuto vedere in anteprima.

A questa frase ha risposto Matthew Griffin, riferendo "approvo la stuzzicata", sottintendendo evidentemente di avere qualcosa a che fare con queste anteprime misteriose arrivate a Keighley.



Quello che risulta particolarmente interessante è il fatto che Griffin si sta occupando di supportare il marketing di Team Cherry per Hollow Knight: Silksong, dunque il primo pensiero va alla possibilità che il gioco venga finalmente presentato in maniera estesa in occasione della Summer Game Fest.

A dire il vero, Griffin si occupa anche di altri progetti indie, come Crowsworn, ma quest'ultimo dovrebbe essere ancora in una fase piuttosto lontana dal completamente, dunque la sua presentazione è meno probabile, mentre è ormai passato parecchio tempo da quando Hollow Knight: Silksong si è mostrato l'ultima volta.

D'altra parte, gli stessi autori hanno riferito di recente che "non può mancare troppo" a una nuova presentazione, dunque non resta che attendere e vedere cosa può venire fuori. Ricordiamo che l'evento principale della Summer Game Fest si terrà la sera del 9 giugno 2022.