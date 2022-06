Apple: il nuovo MacBook Air potrebbe arrivare nei negozi più tardi del previsto

Apple con molte probabilità presenterà un nuovo MacBook Air durante la Worldwide Developer Conference (WWDC) di stasera, ma a quanto pare il lancio dei negozi potrebbe essere più lontano del previsto, a causa della scarsa disponibilità di componenti causata dalla chiusura dalle fabbriche in Cina per via del Covid.

Questo perlomeno è quanto afferma Mark Gurman in un report di Bloomberg, in cui spiega che ciò potrebbe comportare a un lancio posticipato rispetto ai piani di Apple oppure alla disponibilità limitata del nuovo MacBook Air nei negozi.

I provvedimenti presi del governo cinese per combattere il Covid hanno portato alla chiusura temporanea delle fabbriche che producono i prodotti Apple, tra cui Pegatron e Quanta. Nonostante le restrizioni siano state parzialmente allentate, alcuni quartieri di Shanghai sono ancora bloccati e la produzione dunque è ancora ben lontana dall'essere tornata a pieno regime.

L'analista Ming-Chi Kuo prevede che Apple spedirà da sei a sette milioni di nuovi MacBook Air entro il terzo trimestre di quest'anno se la capacità di produzione di Quanta tornerà ai livelli pre-blocco. Ritiene inoltre che potrebbero esserci più unità spedite del nuovo MacBook Air rispetto a quelle esistenti dei MacBook Pro da 14 a 16 pollici: dato che il nuovo modello viene fabbricato sia da Quanta che da Foxconn, mentre il MacBook Pro solo da Quanta. Apple ha sospeso i nuovi ordini di MacBook Pro fino alla fine di luglio a causa della chiusura delle fabbriche e la carenza dei componenti.

Sia Gurman che Ming-Chi Kuo concordano sul fatto che il prossimo MacBook Air non sarà disponibile in una vasta gamma di colori, ma che piuttosto presenti un paio di opzioni standard come il grigio siderale e l'argento, con l'aggiunta di un blu scuro e un "oro simile allo champagne". Gurman pensa anche che il MacBook Air sarà dotato di un display da 13 pollici, due porte USB-C, funzionalità di ricarica MagSafe e Touch ID.