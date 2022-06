Minecraft Java e Bedrock si fonderanno in una sola versione, quella che vi manca sarà gratis

Minecraft Java e Minecraft Bedrock, le due edizioni PC del gioco di Mojang, non sono più disponibili all'acquisto separato. A breve, le due versioni si uniranno in una sola chiamata Minecraft Java and Bedrock Edition. La parte più interessante è che se possedete già una delle due versioni, in pratica riceverete la seconda gratuitamente.

Questa nuova versione del gioco sarà pubblicata tramite il launcher di Minecraft. La data di uscita è il 7 giugno 2022. Le funzioni aggiuntive delle edizioni, come il cross-play e il supporto alle mod, non cambierà.

Mineacraft

Ricordiamo che la versione originale di Minecraft, Java, era disponibile solo su PC. La versione Bedrock, pubblicata nel 2017, era una versione alternativa per console e PC. Ora, questa distinzione sta per sparire. Si tratta di un modo per semplificare la gestione del gioco su computer e non richiedere agli utenti di acquistare una tra due versioni.

La Minecraft Java and Bedrock Edition viene descritta come "l'unica proposta standard e base di Minecraft per Windows PC".

Il 7 giugno 2022 arriverà anche l'update The Wild per Minecraft.