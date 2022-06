Call of Duty: Zombies diventerà un gioco standalone? Degli annunci di lavoro intensificano i rumor

Oltre a Call of Duty: Moder Warfare 2, Warzone 2 e Warzone Mobile, tra i piani futuri di Activision Blizzard potrebbe esserci anche un gioco standalone interamente incentrato sulla modalità Zombies. Al riguardo nei mesi scorsi sono circolate vari rumor, che recentemente si sono intensificate per via di una serie di annunci di lavoro pubblicati da Activision Blizzard e delle affermazioni di Kevin Drew di Treyarch.

Treyarch, che ha creato la prima iterazione dei mangia-cervelli di Call of Duty, ha intenzione di espandere il proprio team reclutando nuovi sviluppatori, con l'obiettivo di portare al termine "grandi progetti per Zombies", come svelato dall'associate design director dello studio, Kevin Drew, su Twitter. Le posizioni aperte sono numerose e spaziano tra vari reparti, dall'engineering, passando per il comparto artistico e delle animazioni, fino agli specialisti di interfacciata utente e user experience.

"Abbiamo dei grandi piani per Zombies e vogliamo far crescere il team per realizzarli. Ci sono numerose posizioni aperte a vari livelli di esperienza, quindi è un ottimo momento per candidarvi se siete interessati!", recita il tweet di Drew.

Un possibile Call of Duty: Zombies standalone era stato suggerito l'anno scorso da Tom Henderson, giornalista e noto insider solitamente ben informato quando si parla di sparatutto, e il rumor era tornato successivamente alla ribalta a febbraio di quest'anno.

Gli annunci di lavoro pubblicati da Treyarch e le parole di Drew riguardo a dei "grandi piani per Zombies" sembrerebbero dunque in qualche modo confermare i lavori su un possibile gioco interamente incentrato su Zombies. In ogni caso per saperlo con certezza non ci resta che attendere.