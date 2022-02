Call of Duty Zombies free-to-play e stand alone in arrivo nel 2023, per un leaker

Call of Duty Zombies debutterà nel 2023 con un'esperienza stand alone e free-to-play, stando a quanto suggerito sui social da un leaker ritenuto finora discretamente attendibile.

Il rumor sarebbe compatibile con i report di Bloomberg secondo cui l'episodio di Call of Duty del 2023 sarebbe stato rinviato e la serie potrebbe dunque optare per una cadenza biennale in luogo dell'attuale impostazione, report in verità parzialmente smentiti da Activision.

Se non dovesse esserci un nuovo capitolo del franchise in uscita il prossimo anno, il lancio di uno spin-off free-to-play focalizzato sulla modalità Zombie potrebbe effettivamente servire allo scopo di mantenere forte la presenza del brand presso i suoi tantissimi appassionati.

Peraltro quanto riferito dal leaker non andrebbe in contrasto con le dichiarazioni del publisher, che ha parlato appunto di produzioni premium e free-to-play legate a Call of Duty in arrivo quest'anno e il prossimo.

Chiaramente è ancora molto presto per poter sperare in un'ufficializzazione: dovremo quantomeno attendere il lancio di Call of Duty: Modern Warfare 2, confermato alcuni giorni fa, perché ciò accada.