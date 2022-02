Microsoft vuole le remaster delle sue serie maggiori, Fallout Legendary Edition prevista, per Grubb

Stando al giornalista di VentureBeat Jeff Grubb, Microsoft avrebbe in programma di lanciare le edizioni rimasterizzate di tutte le sue serie maggiori, prima fra tutte quella Gears of War. Inoltre avrebbe già sul piatto la Legendary Edition di Fallout, anche se non c'è ancora una data d'uscita.

Grubb non ha spiegato troppo le sue parole, che in quanto nate da voci di corridoio vanno prese con le dovute cautele. Comunque sia, immaginiamo che di questi tempi non si stupirebbe davvero nessuno se venissero rimasterizzate serie famose come quelle citate, o altre altrettanto note come quella Fable.

Volendo, sarebbe anche un modo veloce e non troppo costoso di arricchire enormemente l'offerta del Game Pass, fattore che immaginiamo Microsoft tenga ormai sempre in considerazione quando fa la sue scelte in termini di progetti da finanziare.

Purtroppo Grubb non ha fornito dettagli sulle varie indiscrezioni, quindi è possibile immaginare, ma è difficile dire cosa possa essere una Legendary Edition di Fallout.