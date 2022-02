Guerra russo-ucraina: TG2 manda un filmato di un attacco missilistico, ma è un videogioco

Il TG2 ha mandato in onda il filmato di un videogioco, spacciandolo per un attacco missilistico della guerra russo-ucraina. Il servizio del telegiornale nazionale parlava di una "pioggia di missili" che cade sull'Ucraina, ma in realtà ha mostrato un video di War Thunder, il videogioco free-to-play militare di Gaijin Entertainment.

Durante la stessa edizione del telegiornale è stato mandato il filmato di una parata militare del 2020, spacciata per un bombardamento di Kiev. C'è da dire che in questo caso l'errore originale è stato commesso da Il Sole 24 Ore, per poi essere ripreso da TG1 e, appunto, TG2.

Evidentemente lo scoppio della guerra ha reso forte la fame di notizie e di materiale video, portando alcuni a commettere qualche errore. Certo, fa sempre un certo effetto vedere un videogioco scambiato per un fatto reale, soprattutto perché particolarmente drammatico.

Certo, c'è da dire che in questo caso sarebbe bastato guardare il filmato a tutto schermo per rendersi conto della provenienza o, quantomeno, del fatto che sia grafica e non realtà.