Elden Ring è ora un titolo verificato di Steam Deck

Elden Ring è un titolo verificato per Steam Deck. La notizia farà sicuramente felici quelli che non vedono l'ora di giocarci con l'ibrido tra un PC e una console portatile di Valve, in arrivo in questi giorni ai primi clienti.

L'aggiunta della verifica della compatibilità può essere vista su Steamdb, dove si può leggere che "tutte le funzioni sono accessibili con la configurazione di default del controller", "il gioco mostra l'icona di Steam Deck per il controller", "la configurazione grafica di default gira bene su Steam Deck".

Naturalmente si tratta di una notizia che riguarda una fetta ancora limitata di utenza, ma il supporto di titoli di questo calibro è essenziale per garantire a Steam Deck il giusto successo. Del resto è anche la dimostrazione che l'hardware di Valve può far girare i giochi di ultima generazione senza fatica, uno dei dubbi che l'ha accompagnato praticamente dall'annuncio.

Immaginiamo inoltre che per alcuni sia un sogno pensare di giocare l'ultima fatica di FromSoftware in mobilità, uccidendo boss difficilissimi al letto o al bagno.

Se volete più informazioni sul gioco, leggete la nostra recensione di Elden Ring, titolo che c'è piaciuto non poco.