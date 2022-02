Elden Ring: come gira su PS4 base?

Se avete letto la nostra recensione di Elden Ring saprete già quanto il nuovo gioco di FromSoftware rappresenti la vetta più alta raggiunta a oggi dallo sviluppatore giapponese, nonché uno dei migliori action-RPG pubblicati in questi anni. Per la recensione abbiamo giocato la versione PC, ma nei commenti in molti ci avete chiesto come si comporta il gioco sulla cara vecchia PlayStation 4. Dopotutto, in tanti ancora non hanno acquistato una console di nuova generazione, e giustamente si domandano se un'esperienza così imponente sia godibile anche sulla loro vecchia console oppure se è il caso di attendere.

Elden Ring su PS4 base

Chi giocherà Elden Ring sulla vecchia PlayStation 4 dovrà scendere a diversi compromessi per quanto riguarda... beh praticamente tutto. Dal framerate ai caricamenti, passando per il dettaglio grafico. Partiamo da quella che è probabilmente la differenza più evidente tra la versione PS4 e quella PS5, ovvero il numero di frame al secondo. Su PlayStation 4 base non c'è la possibilità di scegliere tra un'opzione Qualità e una Performance, ma il gioco (aggiornato nei nostri test alla versione 1.02) viaggia in maniera salda a 30 frame al secondo, senza grossi cali nemmeno nelle scene più concitate. Elden Ring viene messo sotto stress soprattutto negli scontri più imponenti, ma anche quando ci si trova a combattere con un drago sputafuoco sotto la pioggia e in mezzo a un lago pieno di nemici, i rari rallentamenti sono ben lontani dal compromettere l'esperienza di gioco.

Dove la versione PS4 mostra il fianco è specialmente nei tempi di caricamento, quando a seconda delle situazioni si possono superare i 20 secondi di attesa. Non è un tempo interminabile, sia chiaro, ma in un gioco in cui ci si ritrova a morire di continuo o a usare con frequenza il viaggio rapido, sicuramente l'accumularsi di tutti quei caricamenti si farà sentire.

Su PlayStation 4 il gioco ha una risoluzione di 1080p, con un'immagine che appare sicuramente meno definita della controparte next-gen e PC, ma ovviamente in linea con le aspettative e le abitudini dei possessori della vecchia console Sony. Dove si notano delle differenze più evidenti è soprattutto nella densità e nella ricchezza del mondo di gioco, con l'ambientazione che su PS4 presenta fasci d'erba in quantità minore, e molti meno dettagli sul terreno. Evidenti sono invece gli effetti di pop-in e le texture che appaiono più lentamente su PlayStation 4, così come modelli che vengono caricati nella scena quei pochi istanti di ritardo che bastano per fare in modo che si noti.

Dal punto di vista tecnico non siamo davanti a un'eccellenza come accaduto appena pochi giorni fa con Horizon: Forbidden West, ma dalla sua Elden Ring ha una direzione artistica impressionante, capace di rendere il viaggio nell'Interregno un vero spettacolo per gli occhi. Insomma, al netto dei prevedibili compromessi e di tempi di caricamento più lunghi, il gioco FromSoftware su PlayStation 4 riesce a offrire un'esperienza solida, e siamo sicuri che, anche se deciderete di giocarlo su console di vecchia generazione, vi aspetta un'avventura davvero memorabile.