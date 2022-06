Il Genio del Cinema – Animali Fantastici: stasera su Twitch il quiz di cultura cinematografica!

Dopo aver visitato il Jurassic Park e Jurassic World, stasera visiteremo il mondo magico di Harry Potter. O meglio, grazie al Genio del Cinema andremo alla ricerca di Animali Fantastici in compagnia di Eva Carducci, Los amigos e Caleel! Il modo migliore per festeggiare l'arrivo di Animali Fantastici - I Segreti di Silente sui principali servizi di streaming. La conduzione è, come sempre, affidata alle abili mani di Dino Lanaro, mentre l'appuntamento è alle 20:30 sul canale Twitch di Multiplayer.it!

Per chi non la conoscesse, Eva Carducci è una Freelance Entertainment Journalist, dopo essere stata assistente alla cattedra di "Sociologia della Comunicazione Culturale" consegue con lode la Laurea Specialistica in "Editoria, Comunicazione Multimediale e Giornalismo" diventando docente del Master in "Comunicazione Digitale" presso la facoltà di Economia e Lettere dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata". Contemporaneamente collabora con diverse testate giornalistiche, tra cui Il Messaggero, Vanity Fair e le piattaforme di streaming Infinity e Disney+. Spesso ospite come critico cinematografico nella trasmissione di Rai Uno "Cinematografo", partecipa ad attività internazionali lavorando come inviata ai junket europei e statunitensi, partecipando a set visit e global event come le Star Wars Celebration e le attività stampa della Television Critic Association a Los Angeles.

Dietro al nickname di Los Amigos si nasconde Wesley Caicedo, il fondatore del team 11monkeys. È un content creator con 750.000 mila iscritti su Youtube, uno dei primi a portare Fortnite in Italia. Ha un trascorso come ePlayer nel team Samsung Morning Stars, che ha lasciato dopo un anno di ottimi risultati. In seguito ha voluto fortemente creare il suo personale team esport insieme ai suoi collaboratori più fidati.

Caleel è invece uno youtuber e scrittore, il suo canale, che inizialmente trattava prevalentemente video inerenti alla saga letteraria e cinematografica di Harry Potter, ha presto iniziato a espandersi toccando molti altri universi letterari e cinematografici sempre legati principalmente al genere fantasy. Il format del Genio non metterà alla prova solo gli ospiti in studio ma anche gli spettatori! Sarà possibile, infatti, interagire e partecipare ai Quiz comodamente da casa, alla fine della puntata, una classifica dedicata, decreterà lo spettatore più esperto!

Presenta la serata Dino Lanaro - già al timone delle precedenti puntate - e conosciuto dai gamer per il suo format su Mediaset chiamato Gamerland. Vi aspettiamo il 6 giugno alle ore 20.30 sul canale Twitch di Multiplayer.it, gioca da casa e dimostra di saperne più di tutti!